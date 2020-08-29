شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبى بين الإنتاج والطلائع وسط تألق محمد بسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإنتاج الحربى وطلائع الجيش بالتعادل السلبى فى اللقاء المقام حالياً على استاد الأهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، شهد الشوط الأول محاولات هجومية من الإنتاج الحربى كان أبرزها انفراد الموريتانى أمادو نياس، والذى تصدى له محمد بسام حارس الطلائع بتألق وفى نفس الدقيقة تصدى محمد بسام لرأسية محمد رجب مهاجم الانتاج ليحافظ على نظافة شباكه.

وبدأ مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من :"أحمد يحيى ومحمد شوقى غريب وأحمد صابر ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى ومحمد عادل ومحمد بازوكا ومامادو انياس وعبد الرحمن أسامة وكريم لا لا ومحمد رجب".

ويجلس على دكة البدلاء كل من :"عامر عامر وأحمد دويدار وإبراهيم عبد الخالق وعلى فتحى وباسم مرسى والسيد الشبراوى وعلاء سلامة ومحمود عادل ومحمد فييرا".

وبدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :"محمد بسام وأبو المجد بوشا وعاصم صلاح وعلى الفيل وخالد سطوحى وعمرو السيسى ومهند لاشين وكريم طارق وأحمد كابوريا وعبد الرحمن زولا وناصر منسى".

ويجلس على دكة البدلاء كل من :"محمد ناصف وأحمد داوودا وعمرو جمال ومصطفى محمود وأبو بكر ديارا وكيفين موهيرى وأحمد سمير ومحمد شحاته ومحمد سمير سعد".

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ترتيب الإنتاج الحربى والطلائع فى جدول الدوري

يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

تاريخ مواجهات الانتاج الحربى وطلائع الجيش

تاريخيا.. مباراة اليوم تحمل الرقم 17 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حقق كل فريق الفوز في 4 مباريات، وتعادلا في 8 مباريات، سجل طلائع الجيش 15 هدفا مقابل 16 هدفا للإنتاج الحربى.

الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين، صلاح أمين برصيد 4 أهداف، منها 3 بقميص الإنتاج الحربي، وهدف لطلائع الجيش، في حين هداف الطلائع الليبيري ويلييم جيبور برصيد 3 أهداف.

أول مواجهة بين الفريقين، في الثالث من ديسمبر 2009، في الأسبوع الحادي عشر بإستاد السلام, وانتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف ، سجل دوذي وعامر صبري هدفي الضيوف، بينما سجل أحمد زغلول أول أهداف الإنتاج.

الفوز الأول للإنتاج جاء في المواجهة الثامن في الثامن من نوفمبر 2015، بنفس النتيجة بإستاد السلام.

في حين انتهت مباراتا العام الماضي، بالتعادل السلبي في جهاز الرياضة، وفاز الإنتاج بإستاد السلام بهدفين مقابل هدف.

وفى مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم وهى اللقاء الأخير الذى جمع الفريقين انتهى اللقاء بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم فى 28 نوفمبر 2019 على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة السادسة للمسابقة وأضاع ناصر منسى لاعب الطلائع ركلة جزاء فى المباراة.

مختار يسعى لتصحيح المسار وبسيونى يبحث عن المنطقة الدافئة

طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بتلافى الأخطاء الدفاعية التي تكلف الفريق أهداف ساذجة ومحاولة إستغلال أنصاف الفرص ، ولم يعرف الإنتاج الفوز منذ 18 يناير الماضي إذ خسر الفريق 4 مباريات وتعادل في 3، آخرها الخسارة من بيراميدز ، في المقابل شدد عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع على لاعبيه ضرورة إستمرار الروح المعنوية العالية التي ظهرت في الدقائق الأخيرة من مباراة سموحة ومنحت الفريق التعادل وكان قريباً من الفوز لولا إهدار عمرو جمال لركلة الجزاء، مؤكداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث في الديربى العسكرى.