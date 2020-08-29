شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يواصل التدريب منفرداً فى التتش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، تدريباته الانفرادية بمقر القلعة الحمراء بالتتش، فى ظل غيابه عن مباريات الفريق الأحمر تنفيذا لعقوبة الإيقاف التى تعرض لها اللاعب بعد مباراة السوبر المصرى مع الزمالك، ومن المقرر أن يعود كهربا إلى المباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة وبالتحديد فى مباراة الأهلى والإسماعيلى، ونشر كهربا فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال أدائه بالتدريبات.

وتضع جماهير الأهلى آمالا عريضة على لاعبها محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأحمر، لانتشال الفريق من عثراته وإعادته للتألق ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما على الصعيد الأفريقى، فى ظل اقتراب موعد مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

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ومنذ إعلان رحيل رمضان صبحى، صانع ألعاب الأهلى، ورفضه تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء وتفضيله الانتقال لبيراميدز وما تبعها من خسارة المارد الأحمر لمباراة القمة أمام غريمه التقليدى الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، تترقب جماهير الأهلى عودة كهربا وانتهاء إيقافه ليكون البديل الأمثل للعفيجى فى التشكيلة الحمراء ويعيد رونق أهلى فايلر الذى كان متوهجاً قبل توقف مسابقة الدورى منذ خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وغاب كهربا عن الأهلى في لقاءات سموحة والزمالك فى الدور الأول والإنتاج الحربى وإنبى وأسوان والزمالك بالدور الثانى والجونة والمصرى للإيقاف عشر مباريات بقرار من اتحاد الكرة على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات وانتهت بتتويج الفارس الأبيض بطلا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وينتظر كهربا الإيقاف فى ثلاث مباريات حتى ينهى عقوبته وستكون أمام المصرى البورسعيدى ووادى دجلة وأخيراً حرس الحدود والتى تقام 7 سبتمبر، وبعدها سيكون لاعب الأهلى جاهزاً للظهور مع فريقه بداية من مواجهة الإسماعيلى بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة والتى لم يتحدد موعدها بعد.