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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 29 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها حازم إمام يغيب رسمياً عن الزمالك أمام إنبى غداً بسبب الإصابة، والجبلاية تدرس قيد 35 لاعبا في الموسم المقبل.

حازم إمام يغيب رسمياً عن الزمالك أمام إنبى غداً بسبب الإصابة

تأكد عدم قدرة حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، على اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض مع الفريق البترولى، التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى .

الجبلاية يدرس قيد 35 لاعبا في الموسم المقبل

يدرس مسئولو اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين في الموسم المقبل بقائمة الاندية الي 35 لاعبا بدلا من 30 لمواجهة ضغط المباريات في الموسم المقبل والذي يتخلله الكثير من التوقفات وبالتالي سيتم الاتفاق مع الاندية علي زيادة عدد القاتمة مقابل عدم الاعتراض علي جدول المباريات في الموسم الجديد وهناك اقتراح بان يكون الـ35 لاعب من بينهم 5 لاعبين مواليد 97 من اجل اعدادهم للمنتخب الاوليمبي الذي سيشارك في الاوليمبياد وتحديدا بعد الغاء الدوري الخاص بمسابقة 97.

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