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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 29 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها حازم إمام يغيب رسمياً عن الزمالك أمام إنبى غداً بسبب الإصابة، والجبلاية تدرس قيد 35 لاعبا في الموسم المقبل.
حازم إمام يغيب رسمياً عن الزمالك أمام إنبى غداً بسبب الإصابة
تأكد عدم قدرة حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، على اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض مع الفريق البترولى، التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى .
الجبلاية يدرس قيد 35 لاعبا في الموسم المقبل
يدرس مسئولو اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين في الموسم المقبل بقائمة الاندية الي 35 لاعبا بدلا من 30 لمواجهة ضغط المباريات في الموسم المقبل والذي يتخلله الكثير من التوقفات وبالتالي سيتم الاتفاق مع الاندية علي زيادة عدد القاتمة مقابل عدم الاعتراض علي جدول المباريات في الموسم الجديد وهناك اقتراح بان يكون الـ35 لاعب من بينهم 5 لاعبين مواليد 97 من اجل اعدادهم للمنتخب الاوليمبي الذي سيشارك في الاوليمبياد وتحديدا بعد الغاء الدوري الخاص بمسابقة 97.
استقالة عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى
تقدم عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى، باستقالته من منصبه لمجلس الإدارة لأسباب شخصية، رافضاً الإفصاح عنها، ومتمنيا للفريق التوفيق فيما هو قادم. ويلتقى المصرى مساء اليوم مع الأهلى فى الجولة الـ23 للدورى باستاد برج العرب، بالرغم من وجود أكثر من حالة مازالت متأثرة بإصابات كورونا ضمن فريق النادى البورسعيدى.
المنتخب يبحث عن ودية في نوفمبر و أزمة بسبب الأجندة
يشهد المنتخب الأول أزمة بسبب صعوبة الاتفاق علي مباراة ودية خلال شهر نوفمبر المقبل حيث طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر زيادة فترة معسكر المنتخب في شهر نوفمبر أسبوع إضافى وخوض خلاله مباراة ودية للاستعداد لمباراتي توجو في نفس الشهر ضمن التصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية ٢٠٢٢ التي تستضيفها الكاميرون .
صلاح سليمان ورامى صبرى خارج قائمة إنبى لمواجهة الزمالك
استبعد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، ثنائى الفريق صلاح سليمان ورامى صبرى من حساباته فى مواجهة الزمالك، التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاث نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.
المقاولون يستعيد معروف يوسف فى مباراة الجونة
يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب خدمات لاعبه معروف يوسف، والذى غاب عن مباراة المقاولون الماضية بسبب البند الذى وضعه نادى الزمالك فى بند الإعارة، فى مباراة ذئاب الجبل المقبلة أمام الجونة، والتى تقام غداً الأحد على ملعب الأخير، وكان المقاولون قد فاز على الزمالك فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة، حيث اضطر المقاولون إلى اللعب بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الأول.
تعرف على موقف مباراة الأهلي والمصري بعد اكتشاف حالات كورونا
أكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والمصرى بالدورى فى موعدها فى الثامنة والنصف مساء اليوم، ولا نية لتأجيلها بعد اكتشاف 5 حالات إيجابية فى صفوف الفريق البورسعيدى بعد خضوع 8 لاعبين مشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا للمسحات وجاءت النتيجة إيجابية لخمسة لاعبين بعد خضوعهم لتحليل الدم أو المسحة السريعة.
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