شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يغادر معسكر الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر منتخب كرة اليد اليوم مدينة الغردقة بعد انتهاء الجزء الأول من الإعداد، حيث خاض المنتخب معسكرا مغلقا فى أحد منتجعات البحر الأحمر تضمنه تدريبات وجيمانزيوم بعد العودة من فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وخاض منتخب مصر لكرة اليد رحلة بحرية فى أحد شواطئ الغردقة خلال المعسكر استعدادا لبطولة كأس العالم مصر2021، المحدد لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى، وأبدى اللاعبون والمدير الفنى الإسبانى إعجابهم الشديد بالغردقة وشواطئها المذهلة، وقام فريق منتخب كرة اليد بأنشطة بحرية مميزة خلال الرحلة.

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وقبل سفر المنتخب إلى معسكر الغردقة وقع مسئولو اتحاد اليد برئاسة هشام نصر بروتوكول تعاون بين مستشفى وادى النيل لتحمل علاج اللاعبين وأى إصابات فى بطولة كاس العالم 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل.

وأشار مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد بالبروتكول العلاجي وبتعاون رئيس اللجنة الطبية للمونديال حازم خميس في دعم منتخب اليد الذي يستعد للحدث العالمي الأبرز على الساحة الرياضة بمشاركة 32 دولة من دول العالم، وأكد أمين صندوق اليد حرص الاتحاد على الإجراءات الاحترازية التى شددت عليها وزارة الصحة حرصا على سلامة الجميع من الوباء.

ومن المقرر أن تجرى قرعة المونديال يوم 5 سبتمبر القادم تحت سفح الأهرامات بحضور كبار الشخصيات و مندوبو المنتخبات المشاركة .