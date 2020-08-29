شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان ومروان وصالح جمعة أبرز أوراق الأهلى الرابحة أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، أكثر من ورقة رابحة قد يدفع بها فى مباريات المصرى الليلة حسب مُجريات اللقاء، المقرر إقامته فى الثامنة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

فايلر ضم 21 لاعباً للمباراة هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجى ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد هانى ومحمد شكرى وعربى بدر.

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واستقر المدير لفنى على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء المُرتقب ويضم كلاً من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة، أجاى وآليو بادجى.

وحال خوض المباراة بالتشكيل المتوقع السابق سيكون فايلر لديه عدة أوراق رابحة، فى مقدمتها وليد سليمان الذى غاب عن لقاء الجونة الأخير للإصابة، ومروان محسن الذى حل بديلاً فى مباراة الجونة وسجل هدفاً قاتلاً فاز به الأحمر، ومعهما صالح جمعة الذى يظهر لأول مرة فى قائمة رينيه فايلر منذ تولّى الأخير تدريب الفريق أواخر أغسطس الماضي.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.