شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ليلة حمدى لاعبة الطائرة: هوايتى الفاشون وحلمى أكون موديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ليلة حمدى لاعبة كرة الطائرة فى نادى الزمالك التى أنهت مشوارها الموسم الحالى فى اللعبة ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الفاشون وكل ما هو جديد فى عالم الموضة. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الكيك. من نجمك المفضل؟ أحمد عز. من مطربك المفضل؟ مفيش حد معين. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ موديل. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا ولكن لو اضطريت ممكن أعمل كده. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ أمينة خليل. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ كاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ لا مش شرط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. ليلة حمدى لاعبة الطائرة: هوايتى الفاشون وحلمى أكون موديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.