شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والمصرى الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب ملايين من جماهير الكرة المصرية مباراة الفريق الليلة أمام المصرى فى بطولة الدورى، خاصة أنها تأتى فى ظروف صعبة للفريقين، فالمارد الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات بعد السقوط أمام الزمالك فى مباراة القمة، كما يرغب المصرى فى تحقيق انتفاضة يستعيد بها ثقته بعد الخسائر الأخيرة.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلى والمصرى وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلى والمصرى؟

ج: الأهلى يواجه المصرى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

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س: ما هو ترتيب الأهلى والمصرى فى جدول الدورى قبل لقاء الليلة؟

ج:الأهلى يدخل مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة، بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذين يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة، لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً، فيما يدخل المصرى اللقاء وفى جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.

س: ما هى أهم غيابات الأهلى فى مباراة الليلة؟

ج: يفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

س: ماذا عن أخر مواجهة جمعت الأهلى مع المصرى؟

ج: المواجهة الأخيرة جمعت بين المصرى والأهلى انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون رد فى الدور الأول لدورى هذا الموسم، والتى أقيمت باستاد المكس فى 14 فبراير 2020 وسجل ثلاثية الأهلى على معلول وجونيور أجاى ومحمود كهربا.