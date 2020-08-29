شكرا لقرائتكم خبر عن 16 معلومة عن مباراة الأهلى والمصرى قبل مواجهة برج العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة قوية عندما يلتقى المصرى البورسعيدى فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، ويرغب المارد الأحمر فى تحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى، وفى المقابل يسعى المصرى لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم فى انتشاله من الأوضاع الصعبة التى يعيشها بالفترة الأخيرة.

ونرصد أبرز أرقام الأهلى والمصرى البورسعيدى قبل صدام الليلة ..

1- تأسس النادي المصري 1920 وشارك في الدوري 58 مرة وأفضل إنجازاته الفوز بالمركز الثالث 6 مرات اخرها موسم 2016 – 2017.



2- تأسس الأهلي عام 1907 وشارك في كل مواسم الدوري وحقق اللقب 41 مرة أخرها خلال المواسم الأربعة الماضية.



3- المصري في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة من 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 8 وسجل 15 هدفاً وعليه 21.



4- يتربع الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة من 22 مباراة تفوق في 19 وتعادل في 2 وخسر مرة واحدة وسجل 54 هدفاً وعليه 8.



5- حقق المصري نقطة واحدة من مباراتين بعد استئناف الدوري بتعادله السلبي أمام نادي مصر في الجولة 22 بعد خسارته (0 – 2) أمام المقاصة في الجولة 21.



6- حصل الأهلي على 10 نقاط بعد عودة النشاط من خمس مباريات فاز في ثلاثة منها على انبي وأسوان والجونة وتعادل مع الإنتاج الحربي وخسر أمام الزمالك.



7- تولى طارق العشري (55 سنة) مسئولية المدير الفني للمصري في 21 فبراير الماضي خلفاً لإيهاب جلال.



8- يقود السويسري رينيه فايلر النادي الأهلي منذ 31 أغسطس الماضي.

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9- 114 مباراة جمعت الفريقين منذ بداية مسابقة الدوري عام 1948.



10- تميل الكفة بشدة لمصلحة الأهلي الذى حقق 63 فوزاً مقابل 18 للمصرى، فيما فرض التعادل نفسه بينهما 33 مرة آخرها (1 – 1) في الجولة 33 موسم 2016 – 2017.



11- سجل المصرى 82 هدفاً في شباك الأهلي الذى رد بـ 163 هدفاً.



12- حسم الأهلي المواجهة الأولى في الدوري امام المصري (3 – 0) بالجولة الثالثة موسم 1948 – 1949 والأهداف بتوقيع صالح سليم ومحمد لهيطه وفؤاد صدقي.



13- وبثلاثية نظيفة أيضاً تفوق الأهلي في الجولة السادسة هذا الموسم بتاريخ 14 فبراير الماضي والأهداف جاءت عبر علي معلول وجونيور أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا".



14- فرض الأهلي تفوقه في أخر 5 مواجهات في الدوري أمام المصري كما حقق لقب كاس مصر 2017 على حسابه بالفوز (2 – 1) وأضاف كأس السوبر 2018 بالفوز (1 – 0) على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.



15- يُدير هذا اللقاء الحكم الدولي أمين عمر الذي سبق له الظهور في 8 مباريات في الدوري هذا الموسم من بينها لقاء المقاصة والأهلي في الجولة 11 والإنتاج الحربي والمصري في الجولة 12.



16- عمر أحد المرشحين للظهور في مونديال 2022 اشهر خلال المباريات السابقة 28 ورقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب ركلتي جزاء.