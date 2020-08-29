شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أمين عمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام عن طاقم تحكيم مباراة الأهلى والمصرى فى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى، وتم إسنادها إلى أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال وعبد العزيز السيد حكما رابعا، وللفار محمد الصباحي ومحمود أبوالرجال.

ولكن كيف جاءت نتائج الأهلى مع صافرة أمين عمر؟

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أدار أمين عمر 11 مباراة للأهلى قبل مواجهة اليوم، حقق المارد الأحمر الفوز فى 7 مباريات، وخسر مرتين وتعادل مثلها، أول مباراة مع صافرة أمين عمر للفريق الأحمر كانت موسم 2013/2014 ، والأخيرة بالدور الأول من البطولة أمام المقاصة.

أشهر أمين عمر 15 بطاقة صفراء في وجه لاعبى الأهلى، من بينها كارت تحول الى طرد وكان من نصيب صالح جمعة.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثاني برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة بيراميدز ليبقي في المركز الثاني ويأتي بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول ، الخميس، بهدفين لهدف ، فيما يدخل المصري اللقاء وفي جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر وهو مركز لا يليق بالتأكيد بفريق المصري وتاريخه ولاعبيه.