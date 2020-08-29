بعد قليل نهائي كأس الدرع الخيرية.. ليفربول - آرسنال.. صلاح ضد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وآرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية في اللقاء الذي يقام على ملعب "ويمبيلي". ليفربول يخوض المباراة بعد تتويجه بلقب بريميرليج، في المقابل يشارك آرسنال في اللقاء عقب فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي. Advertisements تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - نيكو ويليامز - فيرجل فان دايك - جو جوميز - أندي روبيرتسون - فابينيو - فينالدوم - جيمس ميلنر - محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو. تشكيل آرسنال: مارتينيز - هيكتور بيليرين - ديفيد لويز - هولدنج - تيرني - ماتيلاند نيلس - محمد النني - جرانيت تشاكا - ساكا - بير إيمريك أوباميانج - إدي نكيتياه. تابعومنا لمعرفة المزيد من التفاصيل فور بداية المباراة..

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