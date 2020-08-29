تدريب الزمالك.. مشاركة شيكابالا وعاشور.. وتأهيل ثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
اختتم الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعداداً لمباراة إنبي المرتقبة المقرر لها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وخاض الفريق تدريبه لمدة 45 دقيقة، بعدما فضّل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن يكون التدريب خفيفاً حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة.
وشهد التدريب مشاركة شيكابالا وإمام عاشور في ظل اقتراب عودة الثنائي للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب انتهاء عقوبة إيقاف الثنائي، حيث يتبقى لشيكابالا مباراة في الإيقاف في حين يتبقى ثلاث مباريات لإمام عاشور.
وخاض حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية اليوم على هامش المران؛ حيث يُعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتي تم استبداله خلالها والدفع بمحمد عبد الغني.
وفي نفس الوقت أدى مصطفى فتحي ومحمد عبد السلام ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق اليوم.
وانتظم الفريق في معسكر مغلق استعداداً للقاء إنبي المرتقب، المقرر له في الثامنة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان الفريق قد اختتم تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً للقاء قبل أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بمشاركه ٢٠ لاعباً.
ومن المقرر أن يلقي المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة مساء اليوم للحديث عن المباراة المقبلة وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.
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