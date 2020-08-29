تدريب الزمالك.. مشاركة شيكابالا وعاشور.. وتأهيل ثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

اختتم الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعداداً لمباراة إنبي المرتقبة المقرر لها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض الفريق تدريبه لمدة 45 دقيقة، بعدما فضّل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن يكون التدريب خفيفاً حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

وشهد التدريب مشاركة شيكابالا وإمام عاشور في ظل اقتراب عودة الثنائي للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب انتهاء عقوبة إيقاف الثنائي، حيث يتبقى لشيكابالا مباراة في الإيقاف في حين يتبقى ثلاث مباريات لإمام عاشور.

وخاض حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية اليوم على هامش المران؛ حيث يُعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتي تم استبداله خلالها والدفع بمحمد عبد الغني.

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وفي نفس الوقت أدى مصطفى فتحي ومحمد عبد السلام ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق اليوم.

وانتظم الفريق في معسكر مغلق استعداداً للقاء إنبي المرتقب، المقرر له في الثامنة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً للقاء قبل أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بمشاركه ٢٠ لاعباً.

ومن المقرر أن يلقي المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة مساء اليوم للحديث عن المباراة المقبلة وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.