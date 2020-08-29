الخليج 365 يكشف.. حقيقة وضع الأهلي على القائمة السوداء في الاتحاد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

نفى مصدر في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما تردد خلال الساعات الماضية عن منع الاتحاد من التعامل مع النادي الأهلي بسبب قضية لاعبه المغربي وليد أزارو.

وأكد أحد الضيوف في برنامج الديوانية التلفزيوني أن قرار الاتحاد السعودي منع التعامل مع المغربي وليد أزارو يضم أيضا النادي الأهلي، واصفًا هذا القرار بالظالم للأندية السعودية والتي يحق لها التعاقد مع لاعب من أي ناد.

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وقال مصدر في الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال تصريحات الخليج 365 اليوم السبت: "هذا الحديث غير صحيح بالمرة، قرار المنع على وليد أزارو فقط وليس النادي الأهلي، خاصة أنه رفض التمديد جاء من جانب اللاعب وليس النادي الأهلي".

مصدر أخر في نادي الاتفاق قال الخليج 365: "القرار الذي وصل إلينا من الاتحاد السعودي يخص وليد أزارو فقط وليس النادي الأهلي الذي تعاون معنا في هذه الصفقة لكن الرفض كان من جانب اللاعب".

وكان النادي الأهلي قد قرر إعارة لاعبه أزارو إلى الاتفاق السعودي يناير الماضي بعقد لمدة 6 شهور، وكان النادي يرغب في تمديد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الذي تأثر بجائحة كورونا، لكن أزارو رفض فكرة التمديد لأسباب مالية وهو جعل الاتحاد السعودي يضعه على القائمة السوداء والتي تقضي بعدم التعامل مع اللاعب في المستقبل.