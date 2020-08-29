30 قناة تذيع مباراة ليفربول وأرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلنت 30 قناة بث مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول حامل لقب البريمرليج وأرسنال بطل الكأس والتي التي تقام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب (ويمبلي) بالعاصمة البريطانية لندن في غياب الجماهير بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 . وتنقل المباراة باللغة العربية عبر قناة beIN Sports HD1 الناقل الحصري للبطولة بتعليق علي محمد عليو، قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) . Advertisements اقرأ أيضا .. كيف تشاهد مباراة ليفربول وأرسنال مجاناً وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس باللغة الإنجليزية والفرنسية عبر قناتي beIN Sports HD 11 EN و beIN Sports HD 14 FR و beIN Sports FR HD 1 بالإضافة إلى قناة BT Sport 1 HD البريطانية وSuperSport 3 / HD الجنوب أفريقية وجميعهم مشفرة. وأعلنت قناة Varzish Sport HD الطاجيكستانية إذاعة المباراة وهي من القنوات المفتوحة على قمر Insat 2DT شرقا 55.1 وتردده 11785 أفقي ، ترميز 27500 والتصحيح 5/6 .

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