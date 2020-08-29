مصدر يكشف لمصراوي كيف يفكر كارتيرون في تعويض غياب حازم إمام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر بالزمالك، إن الظهير الأيمن بفريقه حازم إمام لم يُشارك في التمارين الجماعية اليوم السبت بل خضع لتدريبات تأهيلية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن حازم إمام، الذي تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام المقاولون، سيغيب بنسبة كبيرة عن مباراة إنبي.

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ويلتقي الزمالك نظيره إنبي في الثامنة والنصف مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري.

وأوضح المصدر ذاته أن المدير الفني للزمالك، باتريس كارتيرون، يٌفاضل بين الناشيء أحمد عيد والمدافع محمد عبد الغني ليكون أحدهما بديلاً لحازم إمام.

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 30 نقطة.