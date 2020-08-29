الخليج 365 يوضح سبب استقالة السقا قبل لقاء المصري والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف مصدر مسؤول كواليس استقالة عبدالظاهر السقا من منصب المدير الرياضي بالنادي المصري البورسعيدي.

وكان السقا قد تقدم باستقالته في الساعات الماضية من منصبه بالنادي المصري، وقال في بيانه أن الاستقالة لظروف شخصية.

وقال مصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه كان هناك محاولات من جانب مسؤولي النادي المصري لكي يتراجع السقا عن قراره، والتواجد مع الفريق في مباراة الأهلي.

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وأشار المصدر أن عبدالظاهر تمسك بالاستقالة واعتذر لمجلس إدارة المصري عن عدم الاستمرار في منصبه.

وأكد المصدر أن عبدالظاهر السقا استقال من منصبه بسبب خلاف مع طارق العشري المدير الفني للفريق نظراً لكثرة ظهور المدرب في وسائل الإعلام وانتقاد اتحاد الكرة رغم أن الأخير تعاون مع المصري بشكل كبير في الأزمة الأخيرة.

وكان طارق العشري المدير الفني للمصري قد خرج لوسائل الإعلام وأكد على عدم وصول نتيجة المسحات الطبية لفريقه قبل مباراة الأهلي، بينما أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه ارسلها لعبدالظاهر السقا.

ويستعد المصري لملاقاة الأهلي اليوم السبت ضمن الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.