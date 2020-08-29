ليفاندوفسكي: أستحق الكرة الذهبية.. وتوقعنا الفوز على برشلونة 5-1

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

قال البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني إنه يستحق التتويج بالكرة الذهبية، بعد الموسم المميز الذي قدمه بقميص فريقه، والذي انتهى بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المسؤولة عن تقديم الكرة الذهبية سنويًا لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، أعلنت إلغاء الجائزة في العام الحالي، للمرة الأولى منذ إطلاقها عام 1956، بسبب الارتباك الذي أصاب موسم 2019/2020، عقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتحدث ليفاندوفسكي في حوار مع شبكة "أونيت" البولندية قائلًا: "لقد فزنا بكل شىء ممكن، كما أنني كنت هدافًا لجميع المسابقات التي شاركت بها، أعتقد إذا حقق لاعب مثل هذه الأشياء، فإنه يستحق التتويج بالكرة الذهبية."

وساهم ليفاندوفسكي في تتويج فريق بايرن ميونخ بدوري الدرجة الأولى الألماني وكأس ألمانيا، قبل التتويج بدوري أبطال أوروبا، وتُوج هدافًا للدوري برصيد 34 هدفًا، كما تصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفًا.

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وقدم فريق بايرن ميونخ موسمًا مبهرًا على الصعيدين المحلي والأوروبي، تحت قيادة مديره الفني هانسي فليك، حيث اكتسح فريق تشيلسي الإنجليزي بسبعة أهداف مقابل هدف في مجموع مواجهتي ذهاب وإياب دور الستة عشر، قبل فوز تاريخي على برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين، في ربع النهائي، وتجاوز العملاق الألماني فريق ليون الفرنسي بثلاثية نظيفة، ثم أنهى مشواره بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وتحدث ليفاندوفسكي عن المواجهة التاريخية أمام برشلونة قائلًا: "قبل المواجهة، كنا واثقين من الفوز، البعض توقع أن نفوز بنتيجة 5-1، لكن نتيجة 8-2 مختلفة تمامًا، لقد تمتعنا بثقة كبيرة في تلك المواجهة.

وأضاف المهاجم البولندي: "قبل المواجهة، تحدث معي سيرجي جنابري وجوشوا كيميش، لم يسألا إذا كنا سنفوز على برشلونة، لكن سؤالهما كان حول الفوز بدوري أبطال أوروبا، وقلت لهما نعم."

وانضم ليفاندوفسكي إلى صفوف بايرن ميونخ عام 2014، وأصبح منذ ذلك الحين أحد أبرز هدافي الفريق البافاري عبر تاريخه، حيث سجل 246 هدفًا في 289 مباراة، وساهم في تتويج الفريق بثلاثة عشر لقبًا.