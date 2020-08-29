ليفاندوفسكي: استحق الكرة الذهبية..فزت بكل البطولات وكنت الهداف فيهم

يرى البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونخ أنه كان يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" بعد الأداء المميز والرائع له بهذا العام.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات أدلى بها لصحيفة "سبورتوي فاكتي البولندية" في رده على سؤال حول اللاعب الذي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية: "أنا".

وأوضح ليفاندوفسكي: "لقد فزنا بكل شيء مع بايرن ميونخ، وفي كل مسابقة،

الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، كنت أنا الهداف".

وأضاف: "أتفهم أن الضغوط الملقاة على كاهل اللاعبين الآخرين ربما تكون أكبر، لكن ليس كل لاعب يحقق ما حققته يفوز بجائزة الكرة الذهبية، فالأمر لا يؤخذ بتلك الطريقة".

Advertisements

ثم أكد روبرت ليفاندوفسكي أن أولوياته كانت التتويج بلقب دوري الأبطال، وهو

ما قد حدث بالفعل.

وأتم تصريحاته بقوله: "لا أفكر في أية ألقاب فردية".

ونجح ليفاندوفسكي فى تسجيل 55 هدفا في 47 مباراة خاضها بقميص العملاق البافاري موسم 2019/2020، ليساعده على التتويج بلقب بطولة الدوري الألماني الممتاز، وبطولة كأس الألمانية، ومؤخرا دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية قد اتخذت قرارا بإلغاء النسخة الحالية من الجائزة التي كانت سُتمنح في العام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على التقييم العادل وتكافؤ الفرص لكل اللاعبين.