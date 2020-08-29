اتحاد الكرة: سلبية مسحة حارس المصري الشاب .. يمكنه المشاركة أمام الأهلي

يتواجد الحارس الشاب إيهاب حسن توفيق العايدي في قائمة النادي المصري لمباراته المقررة مساء اليوم، السبت، في الدوري الممتاز لتعويض النقص العددي في مركز حراسة المرمى. مركز حراسة المرمى. وأجرى اتحاد الكرة اختبار أجسام مضادة "رابيد تيست" للحارس الشاب وظهرت النتيجة سلبية ليكون متواجدا في المباراة بصورة طبيعية. في المباراة بصورة طبيعية. أوضح الاتحاد أن المسحة أكدت إصابة ٥ من لاعبي المصري بالفيروس وبالتالي تم إخطار النادي باستبعادهم من مباراة الأهلي بصورة نهائية، موضحا أن اللقاء في موعده وبدون تأجيل.

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