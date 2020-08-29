المقاولون العرب يسافر إلى الغردقة استعدادا للجونة

سافر فريق المقاولون العرب، إلى الغردقة اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الجونة، ضمن منافسات الجولة الـثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويحل المقاولون العرب، ضيفًا على الجونة ،

غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري.

ويسعى ذئاب الجبل، للفوز على الجونة ، من أجل تحقيق الثلاث نقاط، ومواصلة

التواجد داخل المربع الذهبي، بعد نشوة الفوز على الزمالك، المباراة الماضية، بهدفين لهدف.

يهدف المقاولون للعودة إلى البطولات الأفريقية بعد غياب طويل منذ آخر مشاركة لـذئاب الجبل، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 40 نقطة.