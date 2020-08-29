بث مباشر كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال كورة لايف ماتش ليفربول اليوم kooralive محمد صلاح الاسطورة

يستقبل ملعب ويمبلي مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر بدون تقطيع اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، ويدخل ليفربول مباراته اليوم، سعيا لإضافة اللقب الحادي عشر، والغائب عن خزائن النادي منذ عام 2006، بينما على الجانب الآخر يسعي ارسنال لإضافة اللقب الخامس عشر للنادي، حيث فاز الفريق في 14 مرة في نهائي كأس الدرع الخيرية، وكانت آخر كأس له في عام 2017، مشاهدة

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وتنقل مباراة ليفربول بث مباشر اليوم، ليفربول ضد ارسنال بث مباشر يلا كورة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت الأردن، ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة

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