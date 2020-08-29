تابع لايف مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت Yalla Now بدون تقطيع مشاهدة ماتش ليفربول ضد ارسنال مباشر

خاض ليفربول مواجهتين إعداديتين قبل مباراة اليوم فى المعسكر الذى أقيم فى النمسا، حيث فاز على شتوتجارت الألمانى بثلاثية نظيفة، وتعادل أمام ريد بول سالزبورج بهدفين لكل منهما.

على الجانب الأخر، فريق آرسنال فقد خاض مباراة واحدة، وتغلب خلالها على ميلتون كينز دونز بأربعة أهداف مقابل هدف، وسجل الننى أول أهداف

الجانرز فى اللقاء.

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قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر مجانًا اليوم السبت 29/8/2020 في الدرع الخيرية الإنجليزية، حيث تشهد أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن في مساء يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020 قمة نارية من العيار الثقيل، وذلك حينما يواجه فريق

ليفربول نظيره فريق أرسنال في أولى المباريات الرسمية لكرة القدم الإنجليزية في الموسم الجديد 2020 / 2021.

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