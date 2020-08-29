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طائرة سموحه بنات تحت ١٦ سنة ثانى الجمهورية

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حقق فريق سموحة للكرة الطائرة بنات تحت ١٦ سنة المركز الثاني على مستوى الجمهورية .

يضم فريق  سموحة كلا من : اريج محمد ، لوجين احمد ، حبيبه عبد اللطيف ، بسملة عادل ، فاطمة مراد ، هنا أيمن ،

شهد محمود ، سلمى عيد ، روان محمد ، جنى أحمد ، نور خالد ، نور هشام ، لينا عبد السلام ، هنا محمد ، ايمان عمرو ، سلمى سامح ، فريدة محمد ، ملك خالد ، رنيم محمد ، ملك بدر .

يتكون الجهاز الفنى من : نعمات عبد المنعم مدير فنى ، أحمد إكرام مدرب عام ، حسن حامد إدارى الفريق ، وائل محمد مخطط أحمال ، سهيله محمد مخطط أحمال ويشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى رجب عبد النبى .

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