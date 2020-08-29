bein HD2 مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت Yalla Now بدون تقطيع مشاهدة ماتش ليفربول ضد ارسنال مباشر

أفادت تقارير أن اتحاد كرة القدم سيستغل بطولة كأس الدرع الخيرية كحدث اختباري للسماج للمشجعين بالحضور إلى الملاعب، حيث لم يسمع لأي مشجعين حتى الآن بحضور المباريات في إنجلترا منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا “كوفيد-19″، إلا أن مواجهات الدرع قد تشهد حضور عدد صغير منالجماهير.
تمكنت كتيبة يورجن كلوب من الفوز بلقب الدرع الخيرية 15 مرة، وكان آخرها في موسم 2006 على حساب فريق كارديف بنتيجة هدفي مقابل هدف، وفي العادة تقام مباريات الدرع على ملعب ويبملي، وهو أحد أهم الملاعب ف ي إنجلرتا
ويغيب عن ليفربول فى لقاء اليوم، القائد جوردان هندرسون، شيردان شاكيرى، جويل ماتيب، وأليكس تشامبرلين بداعى الإصابة، فيما تأكدت جاهزية الثنائى فيرجيل فان دايك وهارى ويلسون، ولم يتحدد بعد مشاركة الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد.
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