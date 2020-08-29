بث مباشر | شاهد ليفربول وارسنال في كأس الدرع الخيرية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وارسنال” في أهم مباريات اليوم السبت 29-8-2020 في كأس الدرع الخيرية.

تنقل مباراة “ليفربول وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، على ملعب ويمبلي بمدينة لندن.

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يدخل فريق ليفربول المباراة بصفته بطل الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2019/2020، وسيسعى إلى تحقيق كأس الدرع الخيرية الغائب عن خزائن الفريق منذ موسم 2006/2007.

في المقابل يدخل ارسنال المباراة بصفته بطل كأس الاتحاد الإنجليزي (كأس إنجلترا)، وسيتطلع إلى تحقيق كأس الدرع الخيرية الغائب عن خزائن الفريق منذ موسمين فقط.

ويتصدر “مانشستر يونايتد” سجل بطولات كأس الدرع الخيرية برصيد 17 لقب، ويأتي في المركز الثاني “ارسنال” بـ 14 لقب، وفي المركز الثالث فريق “ليفربول” بعشرة ألقاب، ويحتل “إيفرتون” المرتبة الرابعة بسبعة ألقاب، ويقبع “مانشستر سيتي” في المرتبة الخامسة بستة ألقاب، بينما حققت أندية “تشيلسي وتوتنهام” اللقب أربع مرات.

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