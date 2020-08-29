بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال في كأس الدرع الخيرية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وارسنال” في أهم مباريات اليوم السبت 29-8-2020 في كأس الدرع الخيرية.

تنقل مباراة “ليفربول وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، على ملعب ويمبلي بمدينة لندن.

يدخل فريق ليفربول المباراة بصفته بطل الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2019/2020، وسيسعى إلى تحقيق كأس الدرع الخيرية الغائب عن خزائن الفريق منذ موسم 2006/2007.

وشارك ليفربول في كأس الدرع الخيرية 23 مرة ونجح في تحقيق اللقب في 10 مناسبات ، أعوام 1966 و1974 و1976 و1979 و1980 و1982 و1988 و1989 و2001 و2006.

في المقابل يدخل ارسنال المباراة بصفته بطل كأس الاتحاد الإنجليزي (كأس إنجلترا)، وسيتطلع إلى تحقيق كأس الدرع الخيرية الغائب عن خزائن الفريق منذ موسمين فقط.

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وشارك ارسنال في كأس الدرع الخيرية 23 مرة ايضًا ونجح في تحقيق اللقب في 14 مناسبة، أعوام 1930 و1931 و1933 و1934 و1938 و1984 و1953 و1998 و1999 و2002 و2004 و2014 و2015 و2017.

ويتصدر “مانشستر يونايتد” سجل بطولات كأس الدرع الخيرية برصيد 17 لقب، ويأتي في المركز الثاني “ارسنال” بـ 14 لقب، وفي المركز الثالث فريق “ليفربول” بعشرة ألقاب، ويحتل “إيفرتون” المرتبة الرابعة بسبعة ألقاب، ويقبع “مانشستر سيتي” في المرتبة الخامسة بستة ألقاب، بينما حققت أندية “تشيلسي وتوتنهام” اللقب أربع مرات.

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ليفربول 0-0 ارسنال

????كأس الدرع الخيرية

????️ملعب ويمبلي (لندن)

⌚تبدأ في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.

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