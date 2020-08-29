الزمالك: من الوارد ضم رمضان صبحي.. وننتظر اعتذار محمود كهربا

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك “أحمد مرتضى منصور“، عن موقف نادي ميت عقبة في التعاقد مع لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي حاليًا والأهلي سابقًا “رمضان صبحي”.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج “نمبر وان” والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة “النهار”: “من الوارد التعاقد مع رمضان صبحي فهو لاعب جيد وكل شيء وارد، وقمنا مسبقًا بالحصول على توقيع عبدالله السعيد، ويجب على الأندية تقبل رحيل لاعبيها وعدم إثارة المشكلات حول ذلك”.

وتابع: “لا يوجد شيئ ابن النادي في الوقت الجاري وأصبح هناك احتراف في انتقال اللاعبين”.

وواصل:” “نرغب في تكريم مؤمن زكريا وقمنا بمناقشة إقامة حفل لتكريم اللاعب ونتمنى له الشفاء”.

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وأكد ان لاعب النادي السابق والأهلي حاليًا محمود عبد المنعم”كهربا”، يتوجب عليه الإعتذار بسبب طريقة رحيله عن الزمالك.

وأوضح: “على كهربا أن يعتذر ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه خاصة بعد هروبه”.

وختم: “نحن ننتظر أداء أفضل من بن شرقي واستمرار تألقه مع الفريق ونتمنى له التوقي والتألق دائمًا”.

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