أخبار يوفنتوس: بيرلو يطلب ضم مهاجمان في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية ايطالية، ان بطل الاسكوديتو يوفنتوس يحاول إحضار “إدين دجيكو” من روما، وإستعادة “مويس كين” من إيفرتون بناءًا على رغبة المدير الفني “أندريا بيرلو”.

ويسعى بيرلو إلى إحداث تغييرات على مستوى الهجوم وذلك باختيار عناصر محددة لأسلوبه الذي سينهجه.

وتشير صحيفة “La Repubblica”، إلى أن اختيار بيرلو الأول لقلب الهجوم هو الدولي البوسني “إدين دجيكو” وأن الصفقة تمت عمليًا مع روما مقابل 10 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت.

ومن المقرر أن يلتقي دجيكو مع مسؤولي روما في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة مستقبله ويبدو أن خروجه محتمل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتشير صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” و”La Repubblica”، أيضًا إلى عودة المهاجم الدولي الإيطالي “مويس كين” كخيار إضافي في الهجوم بالنسبة لنادي يوفنتوس هذا الصيف.

Advertisements

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا قد نشأ في أكاديمية الشباب بنادي يوفنتوس وتم بيعه إلى إيفرتون مقابل 27.5 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولم ينجح مويس كين في ترك بصمته في الدوري الإنجليزي مع ايفرتون. والآن يبدو أن بيرلو يريد إعادته إلى فريقه الأم، وهناك طريقتان مختلفتان يمكن ليوفنتوس أن ينجح بهما من أجل إستعادته.

وذكرت صحيفة “La Repubblica”، ان إدارة يوفنتوس تقترح تقديم عرض إلى إيفرتون لإستعارة كين لمدة عامين مع إلزامية الشراء في عام 2022، بينما ترى صحيفة “لاجازيتا” إمكانية إجراء تبادلًا محتملاً مع اللاعب الدولي الويلزي “آرون رامسي“.

وسيرحب “كارلو أنشيلوتي” بلاعب خط الوسط رامسي في إيفرتون لما يمتكله اللاعب من خبرات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه السابق آرسنال، على الرغم من أن أجره الصافي البالغ 7 ملايين يورو في الموسم يمكن أن يقف سدًا منيعًا امام ضم اللاعب.

..