رياضة | حارس جديد في قائمة المصري استعدادا للأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حارس جديد في قائمة المصري استعدادا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتواجد الحارس الشاب إيهاب حسن توفيق العايدي في قائمة النادي المصري لمباراته المقررة مساء اليوم، السبت، في الدوري الممتاز لتعويض النقص العددي في مركز حراسة المرمى.

وأجرى اتحاد الكرة اختبار أجسام مضادة "رابيد تيست" للحارس الشاب وظهرت النتيجة سلبية ليكون متواجدا في المباراة بصورة طبيعية.

أوضح الاتحاد أن المسحة أكدت إصابة ٥ من لاعبي المصري بالفيروس وبالتالي تم إخطار النادي باستبعادهم من مباراة الأهلي بصورة نهائية، موضحا أن اللقاء في موعده وبدون تأجيل.