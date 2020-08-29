رياضة | بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة ، بحق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق، في الرحيل عن صفوف البلوغرانا بشكل مجاني.

وكان ميسي قد أعلن منذ أيام أن لديه بند في عقده مع برشلونة يسمح له بالرحيل عن الكامب نو بشكل مجاني، في نهاية الموسم المنقضي.

ومن جهته نفي مسئولي النادي الكتالوني إستمرار سريان هذا البند حتي الوقت الحالي، حيث أكدت جوزيب ماريا بارتوميو أن مده هذا البند قد أنهت في نهاية يوليو الماضي.

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واستمر هذا الموسم بشكل استثنائي حتي نهاية الشهر الماضي بسبب توقف البطولات العالمية،جراء تفشي فيروس كورونا، وهو ما ساهم في تغيير موعد سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية.

وفي سياق آخر متصل يرغب ميسي في مغادرة برشلونة بشكل مجاني والذهاب إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للعب تحت قيادة بيب غوارديولا المدير الفني السابق للبلوغرانا.

وفي مفاجأة كبيرة لجماهير برشلونة أعترف بارتوميو رئيس النادي في مقابلة سابقة خلال مقابلة لشبكة " TYC Sport " أن ميسي يمكنه المُغادرة مجاناً الآن حينما قال :“ منذ عامين، وقع ميسي عقد لمُدة 4 سنوات وقبل بداية موسم 2020/21 يمكنه المغادرة “ .

يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده رفقة برشلونة في صيف عام 2021, ويملك شرط جزائي في عقده بقيمه 700 مليون يورو.