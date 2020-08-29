رياضة | مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق الأهلي والزمالك مباريات القطبين، في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الوداد البيضاوي والرجاء المغربيين.

موعد مبارتي الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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ومن المقرر أن تُقام مواجهة الرجاء ضد الزمالك في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 25 سبتمبر المقبل، في المغرب، على أن تقام مواجهة الإياب في القاهرة يوم 2 أكتوبر.

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وعلى الجانب الآخر، تقام مواجهة الوداد البيضاوي المغربي ضد الأهلي في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 26 سبتمبر المقبل، في المغرب، على أن تلعب مباراة العودة في مصر، يوم 3 أكتوبر.