رياضة | عرض إماراتي يُبعد رمضان صبحي عن بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض إماراتي يُبعد رمضان صبحي عن بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب وصول عرض إماراتي لرمضان صبحي نجم هيدرسفيلد الإنجليزي عن طريق وكيل أعماله في الساعات القليلة المقبلة.

ونشأ خلاف مالي كبير بشأن انضمام رمضان صبحي إلى براميدز ممن صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

ويسعى رمضان صبحي الإنضمام إلى الدوري الاماراتي والابتعاد عن الأجواء المشحونة ضده من قبل جماهير الأهلي بعد رفضه عرض الأهلي والاستمرار في صفوف القلعة الحمراء.

وقرر رمضان صبحي العودة إلى مصر عبر بوابة الأهلي عن طريق الإعارة في يناير عام 2018 وذلك بسبب عدم نجاح تجاربه في الدوري الإنجليزي.