رياضة | كروزيرو البرازيلي يعلن التعاقد مع ميسي بشكل رسمي.. ورد سريع

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كروزيرو البرازيلي يعلن التعاقد مع ميسي بشكل رسمي.. ورد سريع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة مدوية، أعلن الموقع الرسمي لنادي كروزيرو البرازيلي التعاقد مع ليونيل ميسي قائد برشلونة بعقد يمتد لأربع سنوات.

وبعد إعلان التعاقد مع ميسي بقليل، أصدر نادي كروزيرو بيانا رسميا أعلن من خلاله اختراق الموقع الرسمي وعدم صحة هذه الأخبار.

Advertisements

ووفقا لتقارير إسبانية فإنه بعد انتشار الخبر بدقائق تم حذفه والاعتذار بأن ما حدث كان اختراق لموقع النادي، قائلا: "عانينا من اختراق لموقعنا الرسمي".

وتأتي هذه الأخبار وسط رغبة ليونيل ميسي في مغادرة برشلونة خاصة بعد الخروج المهين من دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

ويرغب نادي مانشستر سيتي في ضم ليونيل ميسي، حيث يأمل الأخير في أن يعود للعب تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا.