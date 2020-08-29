رياضة | 3 مباريات ناربة تنتظر النصر في الدوري السعودي.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 مباريات ناربة تنتظر النصر في الدوري السعودي.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 3 مباريات نارية، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل العالمي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، حصدهم 27 مباراة، حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر في 4 مباريات، ويفصله 6 نقاط عن غريمه التقليدي الهلال صاحب المركز الأول، مع تبقي 3 جولات على انتهاء هذا الموسم.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات النصر المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين:-

Advertisements

سيكون النصر على موعد مع مباراة مصيرية أمام فريق الفيحاء، اليوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويعد هذا اللقاء الأمل الأخير للعالمي في المُنافسة على لقب الدوري السعودي للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينتش.

وسيلتقي النصر بنظيره الاتحاد، يوم الجمعة 4 سبتمبر القادم، ضمن مباريات الجولة الـ29، في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيخوض العالمي مباراة الختام أمام فريق الاتفاق، يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت جرينتش.