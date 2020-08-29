رياضة | نجم سموحة أول العائدين للأهلي في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم سموحة أول العائدين للأهلي في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس نادي سموحة محمد فرج عامر رغبة الأهلي في استعادة صلاح محسن في الموسم المقبل وعدم تجديد إعارته.

وأكد فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم أوجه إلى أي أحد اللوم في اللجنة الخماسية ولكن تعرضنا لظلم تحكيمي فاضح في لقاء بيراميدز ويجب محاسبة المسئول عن ذلك".

وعن طلب مد إعارة صلاح محسن مهاجم الأهلي، علق: "هناك رغبة من النادي الأهلي في استعادة صلاح محسن بداية الموسم الجديد".

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كما كشف فرج عامر عن موقفه من تجديد استعارة ناصر ماهر ومحمد عبدالمنعم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم ولن أطلب شراء ناصر ماهر نهائيًا ولكني طلبت تجديد إعارته، فناصر ماهر لاعب غالي ولا يمكنني شراؤه ولكن اتمنى استمراره".

وتابع: "الأهلي لم يطلب حتى الوقت الجاري قطع إعارة محمد عبدالمنعم من أجل استعادة خدماته بعد إصابة محمود متولي مدافع الأهلي بالرباط الصليبي".