الامارات | مشاركة مميزة من اللاعبات في الجولة الختامية لبطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مميزة من اللاعبات في الجولة الختامية لبطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الختامية لبطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو التي أقيمت الخميس الماضي، مشاركة مميزة، وتقديم مستويات كبيرة، بجانب تحقيق العديد من المكاسب للاعبات والأندية والمنتخب الوطني، لا سيما بعد النجاح في إقامة معسكر مغلق للاعبات سبق الحدث باسبوعين لضمان استعادة اللاعبات جاهزيتهن البدنية والفنية، ثم إقامة البطولة في أجواء حماسية تخضع لكل الاجراءات الاحترازية المعتمدة في البروتوكول الطبي في الاتحاد.

واستضافت الجولة الختامية صالة (جوجيتسو أرينا)، التي شهدت حضورا لافتا من عدد كبير من الشخصيات البارزة في المجتمع ومن كبار المسؤولين بالدولة ومسؤولي اتحاد الجوجيتسو في مقدمتهم نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وناعمة عبد الرحمن المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد آخر من المسؤولين.

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وقال رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي عبدالمنعم الهاشمي في تصريح صحافي إن "الحرص على إقامة الجولة الختامية من البطولة بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة رسالة مهمة لـ "سند الوطن" في هذه المناسبة، تعكس التقدير الكبير لدورها في خدمة المجتمع، ومساهمتها في بناء نهضة الدولة، وتؤكد على تقدير الجميع لدورها كأم ومعلمة وعسكرية وطبيبة ومهندسة وإدارية ورياضية".

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