شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدشن أكاديمية جديدة لاكتشاف المواهب في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات الاتفاق لتدشين أكاديمية جديدة للبراعم بمحافظة المنوفية. وحدد مجلس الإدارة ملعب الجامعة بالمنوفية لاستضافة تدريبات الأكاديمية، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل. ويتطلع مسؤولو الإسماعيلى لانتشار أكاديمياته وفروعه المعتمدة في كافة انحاء الجمهورية من أجل استقطاب البراعم المميزين والعمل على ضمهم لصفوف قطاع الناشئين، تمهيدًا لإعادة الإسماعيلى لأهم مميزاته وهى اكتشاف العناصر الواعدة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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