كارتيرون: مباراة إنبي صعبة ولا بديل عن الفوز ومصالحة الجماهير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، صعوبة مواجهة فريقه المقبلة امام إنبي في الدوري
ويلتقي المارد الأبيض مع نظيره إنبي، غدًا الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وطالب كارتيرون لاعبيه بضرورة الفوز على الفريق البترولي ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد تعثر الفريق الأخير أمام المقاولون العرب وخسارته بهدفين مقابل هدف.
وواصل الفريق تدريبه اليوم لمدة 45 دقيقة، بعدما فضل الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أن يكون التدريب خفيفًا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة المقبلة، فيما شهد التدريب مشاركة محمود شيكابالا وإمام عاشور.
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