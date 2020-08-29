شكرا لقرائتكم خبر عن عضو باللجنة الخماسية يكشف السبب الحقيقي لاستبدال المسحة بالتحليل السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد احد أعضاء اللجنة الخماسية –رفض ذكر اسمه- ان الجبلاية أخطرت جميع الاندية منذ أسبوع بتغيير نظام الكشف عن كورونا واستبدال المسحات المعتمدة بالتحليل السريع «رابيد تيست»،

وقال عضو اللجنة، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن تغيير برتوكول كورونا ليس هدفه توفير الأموال ومواجهة التكلفة المرتفعة كما ردد البعض، ولكن الهدف منه سرعة معرفة نتائج تحليل الأندية، بدليل أن التحليل السريع كشف عن وجود حالات إصابة في النادي المصري وتم التعامل معها جيدًا.