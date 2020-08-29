شكرا لقرائتكم خبر عن «سلطان»: التحليل السريع معتمد رسميًا من «الصحة» ولن أرد على مهاترات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة ووزارة الرياضة، أن التحليل السريع معتمد من وزارة الصحة ونتائجه مؤكدة بنسبة كبيرة للغاية. وأضاف «سلطان»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لن نرد على مهاترات، ونقوم بعملنا على أكمل وجه وفقًا لأحدث الأساليب والطرق العلمية والطبية وهدفنا صحة الجميع». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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