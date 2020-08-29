اخبار الرياضه

20 لاعبًا في معسكر الزمالك استعدادًا لإنبي

0 نشر
إيهاب الفولي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في معسكر الزمالك استعدادًا لإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادًا للقاء إنبي المرتقب، المقرر له في الثامنة والنصف مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الممتاز.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته، صباح اليوم السبت، على ملعب النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعدادًا للقاء، قبل أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بمشاركه 20 لاعبًا.

ومن المقرر أن يلقي «كارتيرون» محاضرة فنية على اللاعبين، في السادسة مساء اليوم، للحديث عن المباراة المقبلة وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

  • الوضع في مصر

    Advertisements

  • اصابات

    98,062

  • تعافي

    69,612

  • وفيات

    5,342

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعبًا في معسكر الزمالك استعدادًا لإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا