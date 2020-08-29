شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في معسكر الزمالك استعدادًا لإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادًا للقاء إنبي المرتقب، المقرر له في الثامنة والنصف مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته، صباح اليوم السبت، على ملعب النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعدادًا للقاء، قبل أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بمشاركه 20 لاعبًا.

ومن المقرر أن يلقي «كارتيرون» محاضرة فنية على اللاعبين، في السادسة مساء اليوم، للحديث عن المباراة المقبلة وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.