شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في معسكر الزمالك استعدادًا لإنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادًا للقاء إنبي المرتقب، المقرر له في الثامنة والنصف مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان الفريق قد اختتم تدريباته، صباح اليوم السبت، على ملعب النادي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعدادًا للقاء، قبل أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بمشاركه 20 لاعبًا.
ومن المقرر أن يلقي «كارتيرون» محاضرة فنية على اللاعبين، في السادسة مساء اليوم، للحديث عن المباراة المقبلة وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعبًا في معسكر الزمالك استعدادًا لإنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.