شكرا لقرائتكم خبر عن «العشري»: نتائج التحليل السريع غير معتمدة وغير مقنعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري، اندهاشه من قرار الجبلاية بالاعتماد على التحليل السريع بدلًا من المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا.
وقال المدير الفني للمصري: «الجميع أكد عدم دقة التحليل السريع وأنه غير معتمد للكشف عن كورونا وبالتالي فلن تتمكن الاندية من معرفة حجم الاصابات قبل كل مباراة».
كذلك، اعترض مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على هذا الإجراء وطالبت الجبلاية بتحمل تكاليف المسحات كما تم الاتفاق عليه.
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اصابات
98,062
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تعافي
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وفيات
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