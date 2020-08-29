شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: التحليل السريع خطر علي اللاعبين ولا يكشف عن فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن نتائج التحليل السريع الذي بدأت الجبلاية في الاعتماد عليه للكشف عن فيروس كورونا غير دقيقة بالمرة.

وقال «أسامة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن التحليل السريع «رابيد تيست» غير معتمد رسميًا في وزارة الصحةـ، بدليل عدم اعتماد الوزارة ومستشفيات الحميات التابعة للدولة عليه لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع: «للأسف الاندية ستدفع الثمن باهظًا من صحة لاعبيها بدليل ما حدث مع (ميسي) لاعب المصري، التحليل دوره الكشف عن الأجسام المضادة وليس كورونا».