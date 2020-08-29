شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي يحمل اللجنة الخماسية مسؤولية تزايد إصابات كورونا في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل أمير مرتضي منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عمرو الجنايني واللجنة الخماسية مسؤولية تفاقم وتزايد الإصابات بكورونا بين لاعبي الدوري.

وكشف امير مرتضي أن السبب الرئيسي في تغيير اتحاد الكرة لبروتوكول المسحات هو توفير الأموال وتقليل التكاليف المالية، خصوصًا بعد التعاقد مع شركة «برزنتيشين» برئاسة محمد كامل، مطالبًا اللجنة الخماسية بتفسير هذا القرار وسبب التعاقد مع شركة جديدة لإجراء التحليل السريع.

وقال المشرف على الكرة بالزمالك إن إجراء التحليل السريع يخالف للبروتوكول الطبي المعتمد في الدليل الاسترشادي في البند رقم 5 الذي اعتمدته وزارة الشباب والرياضة كشرط لإعادة النشاط.

وتابع: «الدكتور محمد اسامة، طبيب الفريق، رفع تقرير رسمي له يفيد بخطورة الاعتماد على التحليل السريع وعدم دقته وعدم اعتماده من وزارة الصحة للكشف عن كورونا».