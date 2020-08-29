شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أندية ترفض تغيير «بروتوكول كورونا».. والزمالك يتقدم بخطاب رسمي لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت أندية الزمالك والمصري والاتحاد والإسماعيلي وأسوان وطنطا ووادي دجلة تغيير البرتوكول الطبي المعمول به في اتحاد الكرة عن طريق المسحات للكشف عن كورونا واستبداله بالتحليل السريع.

وكانت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد تمسكت بالاعتماد على نتائج التحليل السريع بدلًا من المسحات.

وتقدم نادي الزمالك بخطاب رسمي للجنة الخماسية أخطرهم فيه برفضه الرسمي لإجراء التحليل السريع، كما أعلن مجلس إدارة نادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تمسكه بإخضاع لاعبيه والجهاز الفني للمسحات وعدم الاعتماد على التحليل السريع.