شكرا لقرائتكم خبر عن عدد من أندية الدوري تطالب «صبحي» بالتدخل بعد تغيير «بروتوكول كورونا».. وتحذير من مرتضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناشدت بعض أندية الدوري الممتاز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتدخل وإقناع اللجنة الطبية بالجبلاية بالاعتماد على المسحات الطبية المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا وإلغاء نظام التحليل السريع. وأكدت الأندية في مناشدتها لوزير الرياضة أنها وافقت على عودة النشاط بعد حصولها على ضمانات بإجراء مسحات دورية لضمان النتائج والحفاظ على أرواح اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين والأجهزة الإدارية والطبية خصوصًا في ظل توقع الجميع بشراسة الهجمة الثانية لفيروس كورونا. وطالب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، الوزير بالتدخل السريع لإنقاذ الموقف ومنع كارثة محتملة قد تهدد حياة اللاعبين حالة الاعتماد على التحليل السريع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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