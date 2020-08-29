شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإقالة خالد محمود طبيب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجه مجلس إدارة النادي الأهلي لإقالة طبيب الفريق خالد محمود فيما يفاضل المجلس بين تعويضه ببديل مصري أم أجنبي.

وعلمت «المصري اليوم» أن المدير الفني رينيه فايلر يشعر باستياء كبير تجاه تجدد إصابات اللاعبين وتأخر عودتهم، إذ لا تكمن الأزمة في تعرضهم للإصابة بقدر وجود علامات الاستفهام حول عملية التشخيص والتأهيل عقب الإصابة، ما تسبب في تأخر عودة عدد من اللاعبين للمشاركة مع الفريق وعلى رأسهم كريم نيدفيد.

ورشح «فايلر» لإدارة الأهلي طبيبًا أجنبيًا لخلافة خالد محمود«على رأس الجهاز الطبي، إلا أن المجلس يفضل حتى اللحظة خيار التعاقد مع طبيب مصري على أعلى مستوى، لكنه لا يستبعد كذلك خيار الطبيب الأجنبي.