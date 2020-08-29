شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لـ«إمام» و«فتحي» و«عبدالسلام» في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية، اليوم، على هامش المران الذي أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادًا لمباراة إنبي المرتقبة، المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتي تم استبداله خلالها والدفع بمحمد عبدالغني.
وفي الوقت نفسه، أدى مصطفى فتحي ومحمد عبدالسلام، ثنائي الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق اليوم.
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