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تدريبات تأهيلية لـ«إمام» و«فتحي» و«عبدالسلام» في مران الزمالك

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية، اليوم، على هامش المران الذي أقيم اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادًا لمباراة إنبي المرتقبة، المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتي تم استبداله خلالها والدفع بمحمد عبدالغني.

وفي الوقت نفسه، أدى مصطفى فتحي ومحمد عبدالسلام، ثنائي الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق اليوم.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    98,062

  • تعافي

    69,612

  • وفيات

    5,342

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