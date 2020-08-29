شكرا لقرائتكم بن شرقي لديكم..لا خوف عليكم ..بالأرقام المغربي "زئبقى" الزمالك الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم المغربي أشرف بن شرقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مستويات جيدة جدا مع القلعة البيضاء منذ قدومه في الصيف الماضي 14 يونيو 2019، قادما من الهلال السعودي بعد اعارته الى لانس الفرنسي.

ويرتبط بن شرقي مع الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم حتى 2022، حيث خاض مع الأبيض حتى الان 31 مباراة في جميع المسابقات وساهم في 19 هدفا حيث أحرز 12 هدف وصنع 7 اخرين بجميع المسابقات كما توج ب3 ألقاب بدأها بكأس مصر ثم السوبر الافريقي ثم السوبر المصري.

وأصبح أشرف جناح الزمالك المهاجم ، الورقة الرابحة ورجل المواعيد الكبرى فى القلعة البيضاء، حيث لعب دورًا هاما فى من خلال مشاركته فى 31 مباراة حتى الآن مع الأبيض، بواقع 15 مباراة فى الدورى الممتاز و9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الإفريقى ومثلها فى كأس مصر، فيما شارك فى 3 مباريات من النسخة الماضية بكأس مصر، ومباراة فى السوبر المصرى نسخة 2019.

وسجل بن شرقي 12 هدفًا وصنع 7 أهداف، خلال مشاركته بجميع المسابقات.

هدفين في كأس مصر



ساهم بن شرقي في تتويج الزمالك بلقب بطولة كأس مصر، بعد تفوقه على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة حيث أضاف المغربي هدفين في الدقيقة 63، و83.

بعدما تقدم زميله يوسف أوباما في الدقيقة 52، ليتوج الزمالك بلقب بطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللعام الثاني على التوالي، فيما كانت هذه أكبر خسارة يتعرض لها فريق بيراميدز في تاريخه.

رجل مباراة السوبر الإفريقى



قاد بن شرقى الزمالك للفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى، والذى توج به الأبيض بعد فوزه على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز منهم بن شرقى هدفين.

ساهم فى تأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

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وقاد المغربى أشرف بن شرقى زملاءه فى تأهل الزمالك إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، بعدما نجح فى قيادة الفريق للفوز على الترجى التونسى، فى ربع نهائى البطولة الإفريقية حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز خلالها بن شرقى الهدف الثانى للأبيض ونجح الزمالك فى التأهل حيث خسر فى رادس بهدف دون رد، ليتأهل بالفوز بمجموع المباراتين.





تألق فى القمة 120 أمام الأهلى

حقق الزمالك الفوز على الأهلى، فى القمة 120، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وكان للمغربى بن شرقى الدور الأبرز فى اللقاء بعدما نجح فى صناعة الهدف الأول الذى احرزه أحمد سيد زيزو، فى الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول ليحقق الأفضلية للأبيض منذ بداية المباراة كما لعب بن شرقى دورا كبيرا فى الهدف الثالث حيث مرر كرة رائعة لمحمد أوناجم الذى حولها إلى أسامة فيصل ليسجل الأخير الهدف الثالث.

وبعيدا عن الملاعب والمستطيل الأخضر ، فإن بن شرقي يعشق البحر والسيارات حيث ترصد 10 صور حياة المغربي خارج الملاعب.



أشرف بن شرقي (4)



أشرف بن شرقي (5)



أشرف بن شرقي (8)

ويعيش المغربي أزهى فتراته مع القلعة البيضاء حيث يعتبر الورقة الرابحة في تتويج الأبيض بعدة بطولات مؤخرا لعل أبرزها كأس مصر والسوبر المصري والافريقي ومساهماته في الفوز على الأهلى في القمة 120.

وقال المغربي أشرف بن شرقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن جاء إلى الفريق الأبيض من أجل تحقيق البطولات وكسب ود الجماهير مؤكدا أن القادم أفضل.

فيما يدرس المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك الاستمرار في صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل والتراجع عن رغبته في العودة للاحتراف الأوروبي مرة أخرى ، بعدما ساهم بقوة في تحقيق العديد من الإنجازات مع الزمالك خلال الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من اشرف بن شرقي ان الدولي المغربي يدرس الاستمرار لموسم اخر في الزمالك قبل العودة الي أوروبا، للحصول علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري ابطال افريقيا واملا في لعب كأس العالم للاندية، كما أضاف المصدر ان بن شرقي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع كل لاعبي الزمالك مما يجعله يشعر براحة نفسية داخل الزمالك.