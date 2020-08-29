شكرا لقرائتكم نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر قبل موقعة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام عن طاقم حكام مباراة الأهلى و المصرى في الجولة الثالثة و العشرون من مسابقة الدورى ، والتي تم إسنادها إلى أمين عمر حكما للساحة ، و يعاونه أحمد حسام وسمير جمال وعبدالعزيز السيد حكما رابعا، وفي الفار يتواجد محمد الصباحي ومحمود أبوالرجال.

ولكن كيف جاءت نتائج الأهلى مع صافرة أمين عمر ..

ويلتقى الأهلى مع المصرى بالجولة الثالثة و العشرون من مسابقة الدورى ، بإستاد برج العرب بالإسكندرية .

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أدار أمين عمر 11 مباراة للأهلى قبل مواجهة اليوم ، حقق الفريق الفوز في 7 مباريات ، و خسر مرتان ، و تعادل مثلها ، أول مباراة مع صافرة أمين عمر للفريق الأحمر كانت موسم 2013/2014 ، و الأخيرة بالدور الأول من البطولة ، امام المقاصة .

أشهر أمين عمر 15 بطاقة صفراء في وجه لاعبى الاهلى ، من بينها كارت تحول الى طرد وكان من نصيب صالح جمعة .

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثاني برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة بيراميدز ليبقي في المركز الثاني ويأتي بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول ، الخميس، بهدفين لهدف ، فيما يدخل المصري اللقاء وفي جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر وهو مركز لا يليق بالتأكيد بفريق المصري وتاريخه ولاعبيه.