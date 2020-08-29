شكرا لقرائتكم شيكابالا وعاشور يظهران في مران الزمالك مع قرب عودتهما للمباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك، عن قرب عودة شيكابالا وإمام عاشور لاعبى الفريق الأبيض من المشاكة في المباريات بعد انتهاء ايقافهما.

شدد موقع الزمالك على أن عقوبة شيكابالا قائد الفريق سيتم رفعها بعد مباراة في حين يتبقى ثلاث مباريات لإمام عاشور صانع ألعاب الفريق، على خلفية إيقاف الثنائى منذ أحداث السوبر الشهيرة أمام الأهلى فى المباراة التى جمعت الفريقان، فى أبو ظبى، فى شهر فبراير الماضى، وشهدت فوز الزمالك بلقب السوبر المحلى بعد الفوز على الفريق الأحمر بركلات الترجيح.

حرص الفرنسى باتريس كاروتيرون المدير الفنى للزمالك على تجهيز الثنائى من أجل العودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات المقبلة، حيث يحتاج الفريق إلى جهود الثنائى خلال الفترة المقبلة فى ظل ضغط المباريات وبذلك سيعود شيكابالا إلى الزمالك عقب مباراة إنبى حيث سيلتقى الفريق الأبيض عقب ذلك اللقاء مع بيراميدز، فى المباراة المقرر لها يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل، فى الجولة الـ24 بالدورى.

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وخاض شيكابالا وإمام عاشور، اليوم، السبت، التدريبات الجماعية رفقة زملائهم فى ظل اقتراب عودة الثنائي للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، حيث تيرون ا

ويلتقى الزمالك مع إنبى التى تقام فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

ويحتل الزمالك، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.